仇長根答中評：中方對美台勾結再劃紅線

仇長根（中評社圖片） 中評社北京11月20日電（記者 海涵）中國國家主席習近平日前在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行會晤。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根就會晤中關於台灣問題的表述接受中評社記者採訪，他表示，在會晤中，中方針對美台勾結變本加厲，再次亮明底線，劃下紅線。



習近平主席在會晤中表示，“中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。”對此，仇長根表示，習主席這三句話點出當下中美關係到了新的“十字路口”。這“三不”表明，中國希望兩國關係相向而行。逆向而行，將給兩國乃至世界帶來嚴重後果。今年以來，中美緊張關係趨緩，美對華政策雖然沒有根本性實質調整，但對華接觸政策有“微調”。之前美國國務卿布林肯、財政部長耶倫、總統特使克里等高官訪華，重要目的就是“建護欄”、“防失控”。美國國安顧問沙利文說，中美未必沒有可能“共存”。近期王毅外長赴美分別與拜登總統、布林肯和沙利文等人進行會晤。可以肯定，此次舊金山“習拜會”，對進一步緩和中美關係，並延續兩國關係止跌企穩，具有重大積極的意義。



仇長根說，毫無疑問，習主席的“三點”重要表述，對當前複雜嚴峻的台海局勢來講具有針對性。民進黨當局及“台獨”勢力，迄今仍在往“獨”的方向“狂飆”，致使兩岸兵凶戰危，島內民眾熱議。特別是2024台灣地區大選臨近，民進黨為了延續“綠色”執政，“台獨”勢力必然趁機挑釁，對兩岸關係帶來的風險之高、危害之大值得警惕。習近平主席“三點”表述表明，大陸堅持“兩反”（反“台獨”、反干涉）鬥爭堅定不移，針對美台勾結變本加厲，再次亮明底線，劃下紅線。中國民間俗語：“醜話說在前面”，習“三點”意在警示美國、警告“台獨”。美國遏制中國是一個不可能完成的任務；民進黨“倚美謀獨”也是一個不可能達到的目標。

