李振廣答中評：美武裝台灣是慫恿台獨的膽量

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣（中評社圖片） 中評社北京11月21日電（記者 海涵）在上周的舊金山中美元首會晤中，中國國家主席習近平談及台灣問題時指出，美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣就此接受中評社記者採訪時表示，這段表述可謂是點到了要害。只要美國不在軍事上武裝台灣，相信“台獨”勢力就會失去撐腰壯膽的力量，他們就會認認真真去考慮通過和平方式解決兩岸之間的問題，就為和平統一增加了機會和希望。



習近平主席在會晤中表示，“中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。”李振廣認為，習近平主席在與拜登總統會晤期間就台灣問題做出這樣的表述，有著很深的意涵。的確，中美衝突最有可能的爆發點就是台海地區。如果中美之間沒有相互的往來和溝通，雙方在台灣問題上的誤解就會越來越大，極有可能走向“迎頭相撞”。假若出現這種局面，不僅中美兩國承受不起，也將會是世界性的災難。



李振廣續指，台灣問題是中國國家的核心利益，美國不應該支持“台獨”，應該堅持一個中國原則。衹有美國不再打“台灣牌”，這樣中國大陸才能更加有力地去推進和平統一進程。如果美國有別的想法，繼續掏空一個中國原則、打“台灣牌”，妄圖阻撓並改變中國統一的進程，中國是不會答應的，中國決不允許外部勢力去改變祖國統一的進程。

