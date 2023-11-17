韓國瑜搭計程車跑造勢　避談藍白合

韓國瑜到台中替“立委”選將林家興站台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月17日電（記者 方敬為）中國國民黨前高雄市長韓國瑜今晚赴台中市大里區替同黨“立委”參選人林家興站台，由於18日藍白正副組合就要出爐，大批媒體到場守候，要問韓國瑜屬意藍白誰正、誰副？未料韓搭乘計程車到場，讓媒體始料未及，無法在第一時間上前堵訪，韓隨後被隨行人員包圍，面對媒體喊話，韓國瑜只點頭微笑，沒有回應。



國民黨與民眾黨2024大選兩黨合作將於18日揭曉最終民調，民眾黨參選人、黨主席柯文哲與國民黨參選人侯友宜決定誰正、誰副。先前公開呼籲支持全民調定奪藍白正副組合的韓國瑜17日晚間到大里替選將站台，媒體好奇韓國瑜的意向，到場守候。



韓國瑜應國民黨台中市第七選區（大里、太平）“立委”參選人林家興邀請，前來站台造勢，本來媒體認知韓國瑜會搭乘私家座車到場，在會場入口處等候，打算韓一抵達就上前堵訪，卻沒料到韓國瑜搭乘計程車，發現之後，韓已被隨行人員團團包圍，媒體只能隔著人牆喊話，韓面對提問只說“不要急，等一下，注意安全”，沒有正面回應藍白合相關問題。



韓國瑜先到造勢會場後方的瑞和宮媽祖廟參香祈福，再前往廟埕廣場上搭建舞台助講，全程未接受媒體訪問，前後停留約半個鐘頭即離去，同樣搭計程車離開。