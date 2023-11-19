何長清答中評：習拜會涉台內容有三大內涵

廈門大學台灣研究院博士研究生、平潭兩岸融合發展研究院研究員何長清（受訪者供圖） 中評社北京11月19日電（記者 李子寧）日前，國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。廈門大學台灣研究院博士研究生、平潭兩岸融合發展研究院研究員何長清就中美元首舊金山會晤所釋放的信號等內容接受了中評社記者的採訪，他表示中美兩國需要加強對彼此的瞭解和尊重，共同管控好台海局勢，同時也要敦促美方在反對“台獨”上採取切實有效的行動。



何長清表示，在當前全球地緣政治日趨緊張、中美關係日漸走向全面戰略競爭方向大背景下，台海局勢走向將深刻影響全球局勢及中美關係。此次中美元首會晤，中國國家主席習近平指出“中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的”。這啟示我們，中美兩國需要加強對彼此的瞭解和尊重，無論中美兩國再怎麼競爭也需要保持必要的對話溝通，共同管控好台海局勢。



何長清認為，整體而言，習近平主席的講話表明中國政府一貫以理性、務實的態度處理台灣問題，有利於與美國一道共同管控台海風險，避免台灣問題成為引爆中美關係走向全面對抗的導火索。若中美兩國因台海局勢而走向全面衝突與對立，對全球局勢、對中美兩國都是不可承受之重，因此台海局勢越是緊張，越需要中美兩國保持必要的溝通交流，通過對話加強瞭解、尊重兩國各自立場，從而化解疑慮，增進互信。

