以軍空投傳單要求加沙南部民眾撤離

中評社北京11月17日電／以色列軍隊11月16日向加沙地帶南部城市汗尤尼斯以東的區域空投傳單，敦促當地民眾撤離。以國防部長約亞夫·加蘭特同一天表示，以軍行動進入“下一階段”。



央視新聞援引英國媒體報導，汗尤尼斯以東的加拉拉、庫扎阿、拜尼蘇海萊和阿拜桑阿四個城鎮16日收到以軍投放的傳單，內容是要求民眾立即撤離。外界由此猜測，以軍或將擴大地面行動範圍。以軍在向加沙地帶北部發起地面行動前也散發過類似傳單。



加蘭特16日視察國防軍一處指揮中心時說，以軍已完全占領加沙城西部地區，行動進入“下一階段”。不過他沒有說明下一階段的作戰計劃。



加蘭特15日說，地面行動將最終“覆蓋北部和南部，哪裡有哈馬斯，我們就會打擊哪兒”。



據美聯社分析，以軍行動第一階段是持續轟炸整個加沙地帶，重點打擊巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的軍事設施。第二階段開始於近3周前，重點是摧毀哈馬斯在加沙地帶北部的軍事能力，包括地道網絡，重點是奪取加沙城。第三階段將是攻打加沙地帶南部。



加沙地帶人口目前集中在南部，包括大量從北部逃難的人。如果以軍攻打加沙地帶南部，200多萬人的去處將是問題。以軍尋求在海濱城鎮馬瓦西建立所謂“安全區”，但該地面積狹小，僅有幾平方公里，難以容納大量人口。



包括聯合國機構和國際慈善團體在內的18個組織負責人16日發表聯合聲明，反對單方面建立“安全區”。

