韓國瑜號召非綠支持者炸開　教訓民進黨

韓國瑜現身造勢會場受到眾人擁簇。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月17日電（記者 方敬為）中國國民黨前高雄市長韓國瑜17日晚間到台中市大里區替同黨“立委”選將林家興站台，痛批民進黨30年來已經從民主進步黨變成為貪污墮落黨，呼籲所有非綠的支持者明年1月13日投票，一定要將不滿現狀的情緒像炸彈一樣炸開來，全力拉票、遍地開花，2024集中選票教訓民進黨，讓民進黨下台好好冷靜，重新再造！



韓國瑜應國民黨台中市第七選區（大里、太平）“立委”參選人林家興邀請，17日晚間出席造勢晚會擔任助講嘉賓，韓一抵達受到支持者熱烈歡呼，引爆造勢晚會最高潮。該選區是藍營艱困選區，民進黨現任者為四連霸資深“立委”何欣純，2020年更取得全台最高票連任成績，實力堅強，林家興希望借助韓國瑜的影響力，凝聚藍營選票。



韓國瑜表示，他得知林家興要參選大里、太平“立法委員”，真的是捏一把冷汗，因為對手太強了，但是他也從林家興身上看到“初生之犢不畏虎”的精神，他30多年前第一次參選台北市議員，年紀跟林家興差不多，但是兩袖清風，口袋空空如也，就是一腔熱血，現在他從林家興身上彷彿看到當年的自己，他希望大家一定要給年輕人服務的機會。



韓國瑜說，選“立委”有三個作用，第一，為“國家”服務，2024選舉對“中華民國”至關重要，我們看到俄烏戰爭、以巴衝突，每天飛機轟炸，傷亡遍野，台灣絕對不能重蹈覆轍，“立法委員”為“國家”服務要保證“中華民國”安全，拒絕戰爭、擁抱和平，選對人非常重要。



韓國瑜表示，“立委”第二個作用就是替所屬的城市服務，台中選出的“立委”要從“中央”爭取資源來到大台中，大家可以想想，台中市這麼多席民進黨“立委”，這些年來到底替台中做了什麼？如果覺得不夠，做得不好，就應該換人。第三個作用就是服務地方的選民。



韓國瑜說，民進黨過去確實是清廉、勤政、愛鄉土的政黨，台灣人也很給民進黨機會，但30年來，民進黨已經變質，從民主進步黨變成貪污墮落黨，民進黨的“立法委員”都在替政黨服務，民進黨政府各部會首長沒有一個人會讓人民感動，因為他們已經離人民越來越遠，貪污賺錢太容易了，何必辛苦為老百姓打拼，只要有權利貪污就好了。



韓國瑜呼籲選民要覺醒，我們過去給了民進黨這麼好的機會，他其實也希望民進黨好好執政，讓人民安居樂業，讓人民幸福，但事與願違，請所有非綠的支持者，2024務必集中選票，將不滿現狀的情緒像炸彈一樣炸開來，全力拉票，讓民進黨下台好好冷靜反省，改造民進黨。