郭育仁：蕭美琴與賴清德互補性高可拉年輕票

郭育仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月18日電（記者 黃筱筠）民進黨預計20日舉行記者會，宣布民進黨2024參選人賴清德搭檔駐美代表蕭美琴參選。中山大學亞太區域研究所教授兼所長郭育仁接受中評社訪問表示，駐美代表蕭美琴這幾年在美國非常努力，和美國政府、智庫、僑界等關係非常好，對外關係可與賴互補。另外，在性別、世代上也可與賴互補，蕭今年52歲跟賴64歲相差一個世代，蕭可拉攏年輕選票。



“中選會”20日起受理正副“總統”參選人登記，賴清德將於11月20日宣布副手由駐美代表蕭美琴出任，外界疑問蕭美琴是否能帶職參選，或者必須辭去駐美代表一職。台“外交部”表示，依法未限制公務人員帶職參選。民進黨“立法院”黨團昨天回應則說，如果蕭美琴確定要投入選舉就是辭職，無庸置疑。



郭育仁對此則說，這會牽涉到接任人選問題，蕭美琴是特任官，代表蔡英文，隨時可以任免，會請辭參選。



傳出美國對賴清德有“疑賴論”，若“賴蕭配”確定，蕭美琴對賴加分多少？



郭育仁說，“賴蕭配”在非常多面相都有互補。首先，蕭美琴在美期間和美國政府、智庫、美國民主黨、共和黨、僑界等都有很頻繁互動，蕭也非常努力，這幾年關係經營得非常好。蕭駐美期間觀察國際情勢跟戰略制高點。蕭美琴對外與台灣國際參與，對於賴清德來說是很大加分。



郭育仁表示，第二是性別跟世代，蕭美琴是政治傑出女性，允文允武隨時要去哪裡選舉都可以，現在擔任駐美代表，但也到花蓮參選過“立委”；第三，蕭美琴1971年出生約52歲，比賴清德年輕十幾歲，可以補足年經選票不足；第四，黨內派系平衡，蕭美琴在黨內沒有明顯派，但她和蔡英文私交非常好。蕭美琴在這些方面對賴加分，一旦正式宣佈“賴蕭配”成形，會讓賴清德選情再次被大家關注。