藍白合　柯文哲：摸著石頭過河且戰且走

柯文哲今晚到苗栗市玉清宮參拜開講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲今晚到苗栗市玉清宮廟口開講時表示，藍白合後組成的聯合政府到底該怎麼做，其實他也不曉得，但人家說“摸著石頭過河且戰且走”，所以不論如何還是要勇敢的向前邁進。



柯文哲指出，聯合政府在華人或台灣的歷史上，從來沒有真正做過，所以大家都還在摸索，到底要怎麼做他也還不曉得，但人家說“摸著石頭過河，且戰且走”，所以不論如何還是要勇敢的向前邁進，人從來就不曉得自己的前面會發生什麼事，但也不會因為這樣就什麼事都不敢做，所以還是要往前走。



柯文哲認為，很多東西不要自己發明，聯合政府在北歐和歐洲國家已經實行很久了，所以應該多看看和學習別人是怎麼做的？聯合政府如何形成？如何運作？如何結束？這些都有前例可遵循。



柯文哲舉例，他當年在台大醫院裝第一個葉克膜的時候，還搞不清楚葉克膜到底是要做什麼用的？所以每做完一個案例，一定要有檢討報告，為什麼成功？為什麼失敗？又該怎麼改進？就這樣邊裝葉克膜、邊檢討改進、邊修正，然後一直往前進，大家應該要像1492年的哥倫布，當時靠著三艘船勇敢航向未知的世界，後來才因此發現新大陸和新航路，讓整個人類的歷史因此改變。



柯文哲指出，他也非常贊成像是日本豐田汽車TQM（Total Quality Management）的全面品質管理概念，如果一家公司能從董事長到掃地阿姨，每天都問自己一件事，這件事如果重來該怎麼做會更好？如果社會可以形成這種文化，才可以確保台灣往前進，因為沒有人知道未來會發生什麼事，所以一定要保持遇到問題、解決問題的心態。