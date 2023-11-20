邵育群答中評：美國武裝台灣是最突出的問題

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（受訪者供圖） 中評社香港11月20日電（記者 陸文煜）日前，中國國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群對中評社表示，此次中美元首會晤成果豐富，一定程度上體現了中美關係的回暖。但由於美國國內政治因素及美國對華大國競爭戰略框架不變，中美關係很難保持相對穩定的狀態。此次會面，中美雙方都強調了穩定雙邊關係的重要性，就各自需求明確傳達出希望對方配合支持的信號。



邵育群表示，此次中美元首會晤成果相當豐富，具體體現在三個方面：一是中美雙方元首會面的再次達成。自上次巴厘島峰會至今已有一年，中美關係實際上出現了很多問題，中美兩國元首的再會面說明兩國保持了最高層級的溝通和交流。二是習近平主席在會面中再次強調了中國的核心國家利益，包括政治制度、中國共產黨領導、中國的發展道路和方式以及台灣問題等，這些問題對於維護雙邊關係的穩定非常重要。三是中方領導人再次強調穩定雙邊關係的重要性。美方的大國競爭戰略框架實際上會破壞兩個大國之間應有的合作，中方也回應了美方關於芬太尼問題和兩軍接觸對話的關切。邵育群分析，目前在美國國內，芬太尼問題是普通民眾最關心的議題，從國內政治角度來看，這對拜登的連任是一個很大的挑戰，拜登迫切希望得到中方配合。自去年美國前眾議長佩洛西竄台以來，中方停止兩軍交流，美國對此非常焦慮，期望恢復兩軍對話。從戰略層面和戰術層面來看，中美兩軍也需要保持接觸溝通。



邵育群認為，中美雙方都在會晤中取得了較多成果，中美關係確有一定程度的回暖，但由於美國國內政治的干擾，特別是一些共和黨政客希望借批評拜登對華政策獲得個人利益和黨派利益，同時美國對華大國競爭戰略框架沒有根本改變，中美元首會晤推動的雙邊關係回暖是階段性的，戰術層面的。只要美國不改變其大國競爭戰略框架，中美關係就很難保持相對穩定的狀態。

