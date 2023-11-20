宋楚瑜衝刺政黨票　胡文琦析親民黨拚突圍

親民黨發言人胡文琦接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月20日電（記者 張嘉文）面對2024大選親民黨如何殺出重圍，親民黨發言人胡文琦接受中評社訪問時表示，親民黨這次設定的目標就是衝刺政黨票，希望能先過政黨補助款的3%門檻，最好狀況就如黨主席宋楚瑜所提的，能扮演買保險的監督制衡政黨，得票一舉突破5%，重回“立法院”。



台灣大選以來，親民黨主席宋楚瑜24年五度出征，只有一次是以副手身分參選，2024大選，81歲的宋楚瑜已未再參選，親民黨也沒有提名區域“立委”，近日忙著上節目、受訪，衝刺政黨票。



台灣政黨林立，但目前在“立法院”有不分區席次的僅有4個政黨，總共34席之中，民進黨、國民黨各13席、台灣民眾黨5席、時代力量3席。



胡文琦說，宋楚瑜當然是親民黨衝刺政黨票的火車頭，因為此次宋沒參加大選，所以內部對於宋要不要排進不分區“立委”名單有一番討論，原本假定將宋楚瑜排在不分區首位，那名單一攤開就會很漂亮，又或者是在第三或第四名的邊緣，能刺激支持者的投票意願，但最終宋拍板，要提供更多機會世代交替，讓即戰力可以上來，而不是都看到老面孔。



2024大選因為親民黨四年前的政黨票得票率僅有3.6647%，喪失了“總統”提名資格。此次全力力拼政黨票，其中，政黨票得票率有1%、2%、3%、5%共4大門檻，政黨票達1%，個人與營利事業對該政黨之政治獻金可列舉所得稅扣除額；達2%，往後3屆的“立委”選舉，可直接提名不分區“立委”；政黨票達3%：取得每票每年50元政黨補助；政黨票達5%：獲得不分區“立委”席次分配資格，可依照得票率推算“立委”席次，並依照政黨推薦名單順序選出。



在目前台灣政黨版圖中，掛名親民黨籍民代僅剩基隆市副議長楊秀玉一席，並無任何“立委”席次。