黃平答中評：元首會晤對台海有交代

中國社會科學院台港澳研究中心主任、香港中國學術研究院常務副院長黃平接受中評社記者採訪（中評社資料照） 中評社香港11月20日電（記者 郭至君）當地時間11月15日，中國國家主席習近平在美國舊金山斐洛裡莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤，引發了全球的高度關注。中評社記者對此採訪了中國社會科學院台港澳研究中心主任、美國研究所原所長黃平，請他就中美兩位元首會晤中談及的主要內容進行解讀。黃平認為，這次會晤主要是在外交、安全、戰略層面對過去一段時間的中美關係起到了“止跌回穩”的作用。



美國總統拜登在中美元首會晤結束後表示，“我結束了和習主席一天的的會談，我相信這是我們有過最具建設性和具有成果的討論。”對此，黃平認為，拜登總統的說法是客觀的。“首先，我解讀拜登這次對中美元首會晤的上述評價是正面的，至少從兩位元首之間的對話來看確實是如此，當然，雙方也很坦誠地討論了彼此之間的分歧。習主席再次聲明了我們在台灣等原則問題上的一貫立場。其次，這次元首會晤拜登說是最高級別的，也很客觀。最後，這次會晤確達成了不少共識。尤其是過去幾年中美關係從美方發動貿易戰、科技戰，甚至到認知戰，雙邊關係一路下跌，從這個意義上說，本次峰會達成的共識就是具體成果。”黃平說。



黃平表示，更重要是習主席說的“中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。”作為全世界最重要的兩個大國，兩個最大的經濟體和最大的市場，“脫鈎”、“斷鏈”、“打壓”、“遏制”都是行不通的。美方也一直有政客、利益集團、媒體對華充斥著冷戰思維和無知、傲慢、偏見，甚至想改變中國，所以習主席說這是不切實際的。也可以說根本就沒有這個可能。當然，中國也從來沒有想改變和替代美國。最重要的是，不論兩國的制度、道路有什麼區別，也不論兩國存在多少分歧，中美關係如果走向衝突對抗，對整個世界都是災難，後果確實是誰都不能承受的。因此中美關係要回到互相尊重、和平共處、合作共贏的基本軌道，而不是朝著衝突、對抗甚至戰爭的方向一路下滑。

