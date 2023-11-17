馬辦夜未眠！3民調專家齊聚討論藍白組合

三位民調專家左起莊伯仲、陳陸輝和右一的關智宇，與馬英九基金會執行長蕭旭岑一同合影。（國民黨提供） 中評社台北11月17日電（記者 張嘉文）馬英九基金會明日上午10點將召開“公佈兩黨協商結論之民調檢視結果”記者會，正式對外公布“藍白合”正副人選搭檔組合。3位負責檢視、挑選可供採計民調結果的民調統計專家，今晚齊聚馬英九基金會，漏夜展開作業，從晚上8點開始截至10點尚未結束，藍白合的正副人選須待18日上午10點才能得知。



根據藍、白兩黨協商共識，將依照本月7日至17日的社會公布民調結果以及兩黨各自提出一份內參民調，交由3位民調統計專家負責檢視並挑選出可供採計的民調。勝負差距超出統計誤差範圍的民調由勝者（侯柯配或柯侯配）得1點，誤差範圍內的民調直接由侯柯配得1點，得點最高的組合就是藍白合的正副競選搭檔。



3位民調專家分別為中國國民黨推派的文化大學新聞系教授莊伯仲、馬英九推派的政大選研中心主任特聘研究員陳陸輝，以及民眾黨推薦的專家、求真民調公司總經理關智宇。馬辦今晚挑燈夜戰，到深夜仍燈火通明。



莊伯仲今晚在會議召開前受訪表示，今天3位專家就是來促成藍白合，15日馬英九與國民黨主席朱立倫、2024參選人侯友宜、民眾黨2024參選人柯文哲會面早已達成共識，因此，今天他們不是來“拚輸贏”，而是會就任何不同的意見詳加討論。



對於民眾黨要求馬英九推派陳陸輝只能擔任“見證”角色，而且做結論時應採“共識決”，莊伯仲回應說，陳陸輝是他的前輩，關智宇則是老朋友，大家都切磋交流過，相信可以合作愉快，他強調，3人各有專業，彼此尊重，今晚會討論出一個結果。



媒體詢問總共會有多少份民調？莊伯仲沒有明說，只強調3個專家會喬出“藍白合”的最適配組合，基本上會排除掉一些三足鼎立、四足鼎立的民調，並以“侯柯配”、“柯侯配”與“賴蕭配”對比的民調結果為主進行檢視，至於最終會有幾份被納入評分，要由3人逐一檢視決定。



媒體追問，是否有接到國民黨任何指示？莊伯仲說，遊戲規則很明確，一翻兩瞪眼，而且大家光明磊落，就跟他平常打分數一樣，根本沒有什麼好指示的。



至於今晚會討論到幾點才有結果？莊伯仲沒給答案，只說希望可以順利，而且全程應該會有錄影，最後結果必須由馬英九基金會明天對外公布。