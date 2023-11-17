三部門：增強金融支持實體經濟的可持續性

中評社北京11月17日電／新華社報導，記者17日從中國人民銀行獲悉，當日中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合召開會議，表示將繼續加大政策落實和工作推進力度，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。



記者瞭解到，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會當日聯合召開金融機構座談會，研究了近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作。



在房地產金融領域，三部門要求，各金融機構堅持“兩個毫不動搖”，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好“第二支箭”支持民營房地產企業發債融資，支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。加大保交樓金融支持，推動行業併購重組，積極服務保障性住房等“三大工程”建設。



在防範化解地方債務風險方面，三部門要求，金融機構要完善工作機制，與融資平台開展平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式，合理降低債務成本、優化期限結構，確保金融支持地方債務風險化解工作落實落細。



三部門表示，下一步，要落實好跨周期和逆周期調節的要求，著力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進中國經濟穩定增長。要優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。