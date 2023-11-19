程宏亮答中評：習拜會促中美關係持續回暖

中國國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤（圖片來源：新華社） 中評社香港11月19日電（記者 袁曉麥）當地時間11月15日，中美元首在舊金山舉行峰會，中國現代國際關係研究院美國研究所研究員程宏亮接受中評社採訪時表示，這次峰會總體非常成功，雙方討論的問題非常深入和全面，就後續雙邊互動與合作達成諸多意向，也非常坦誠和直率地討論了彼此分歧，但最重要的是體現出雙方都有穩定雙邊關係的積極意願。



程宏亮表示，元首外交對中美關係發揮著戰略引領和把航定向的重要作用。今年6月以來，多位美國政府內閣級官員先後訪華，中美間的一系列對話和交流推動雙邊關係逐漸回暖，為此次峰會的成功舉行打下了基礎。這次會晤會繼續引領並推進這種回暖態勢，同時為如何改善和發展兩國關係發展指明了方向。



程宏亮認為，中國和美國作為聯合國安理會常任理事國，世界前兩大經濟體，無論綜合國力和國際影響力都非常巨大。雙方若不有效管控彼此分歧和矛盾，甚至爆發衝突，將會產生各方和整個世界都難以承受的巨大後果。雙方的唯一合理選項就是和平共處，管控分歧，穩定關係，所以習近平主席指出“中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的”。這是對中美關係非常客觀的描述，對應該怎麼看待中美關係，應該怎麼處理中美關係，應該怎麼管控和應對分歧，具有非常重要的指導意義。

