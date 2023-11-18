快評：習近平向美方提出涉台問題三要求

中評社快評/中國國家主席習近平日前在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤，雙方就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。



在台灣問題上，習近平除了深入闡述中國在台灣問題上的原則立場、強調台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題、中方重視美方在巴厘島會晤中作出的有關積極表態外，更嚴肅向美方提出三個要求：



第一，美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上。這顯然與美國這些年在台灣問題上言行不一有關：雖一再重申堅持“一個中國”政策及不支持“台獨”，但行動上卻常常背道而馳，不斷掏空“一中政策”，造成惡劣影響。



第二，要求“停止武裝台灣”。這是美國這些年一直在做、而且加速在做的事情，也是近年中美關係緊張和台海局勢不安的重要原因之一，中國大陸更是對此保持高度警覺並持續交涉與反制。



第三，要求“支持中國和平統一”。這本是中美三個聯合公報的內容和內涵之一，習近平此時要求美方“支持中國和平統一”，一是表明中國大陸堅持和平統一的方針不變；二是兩岸不可能長期維持現狀，更不可能和平分裂，台灣問題不可能無限期拖延下去，強調“中國終將統一、也必然統一”。

