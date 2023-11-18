中方希望宗教為解決俄烏衝突發揮積極作用

這是7月24日在俄羅斯莫斯科拍攝的遭無人機襲擊的建築。（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽17日在安理會審議烏克蘭涉東正教問題時發言，希望宗教能夠發揮倡導和平、增進團結的積極作用。



耿爽說，宗教是人類文明的重要組成部分，是文化的重要載體。一個國家內部不同宗教之間和平共處、開展對話交流，有助於促進社會和諧、文明多樣。宗教問題一旦處理不好，則易造成隔閡，激化矛盾，甚至造成對抗，引發衝突。中方始終主張不同宗教之間、不同宗教派別之間要相互尊重、加強交流、增進理解，為緩解緊張、維護和平發揮積極作用。



他說，烏克蘭危機延宕至今，引發的各種問題層出不窮，宗教、文化、社會間的對立衝突也在不斷加深。有關各方應對此高度警惕，全力防止負面影響進一步外溢，不刻意煽動仇恨，不人為製造新的矛盾。



耿爽強調，中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊，站在對話一邊。他重申，對話談判是政治解決烏克蘭危機的根本之道。衝突當事方應保持理性克制，積極回應國際社會和平呼聲，盡快實現停火止戰。在此過程中，中方希望宗教能夠發揮倡導和平、增進團結的積極作用。中方將繼續同各方保持交流接觸，為推動烏克蘭問題政治解決作出不懈努力。