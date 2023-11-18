中國發展為世界現代化注入強大動力

習近平出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議並發表重要講話 中評社北京11月18日電／據新華社報導，11月16日，在舊金山舉行的亞太經合組織工商領導人峰會上，國家主席習近平發表書面演講，強調中國堅持敞開大門搞建設，堅定不移推進高水平對外開放，打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變。他並表示，“中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個‘中國’，還是中國”。習主席強調的“兩個不會變”，清晰回答了對中國開放政策的各種疑問，極大地提振了各界信心。國家堅定開放政策，對香港發展而言更是重大利好。



“兩個不會變”提振各界信心



過去一段時間以來，外界對中國發展出現各種雜音，例如質疑中國是否繼續歡迎外商投資、是否鼓勵民間企業發展、是否堅持市場經濟和改革開放等等。有些別有用心的西方政客及媒體，刻意歪曲中國政府政策，並以一些似是而非的數據，鼓吹中國“經濟繁榮時代結束”云云，意圖否定中國的發展。



但中國持續向好的發展情況發生了根本性變化嗎？



國家統計局上月公布2023年前三季度中國經濟運行成績單，數據顯示，前三季度中國國內生產總值達到913027億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。事實說明，經濟恢復向好總體回升的態勢更趨明顯，多個領域、多項指標都出現了一些積極變化。前三季度國民經濟持續恢復向好，高質量發展扎實推進。相比較，世界其他主要經濟體的GDP增長，德國（－0.1）、法國（0.7）、英國（0.5），衹有美國數據好一些。



事實說明，中國經濟持續回升向好，增速在全球主要經濟體中保持領先，高質量發展扎實推進。中國仍然是全球增長最大引擎，今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一。那些“賭中國輸”的外國政客或媒體，正如那個“中國崩潰論”一樣，將成為世界的又一個笑料。



為什麼中國經濟能保持穩健、高質量增長？如果不明白到中國的基本國策，不瞭解到中國的開放決心，不認識到當今世界的總體格局，也就不可能真正把握准中國的發展。