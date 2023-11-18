區選是靠能力吸引選票的公平競爭

資料圖（新華社） 中評社香港11月18日電／據大公報報導，區議會資格審查委員會日前完成審查新一屆區議會選舉399名候選人的提名，確認全部符合“擁護基本法”和“效忠香港特區”的法定要求和條件，裁定他們的提名有效。各候選人立即展開選舉宣傳工作，爭取選民手中一票，隨著12月10日投票日越來越接近，選舉氣氛日趨濃厚。



就地區問題提出解決之道



由於這是香港完善選舉制度，全面落實“愛國者治港”後的首場區議會選舉，部分市民對新選舉制度的一些新規定新做法，包括區議會選舉方式及產生辦法不甚瞭解，對於在新選制下如何用好手中選票選出合適的區議員或許有些困惑。他們的困惑在於：第一，為了避免區議會工作碎片化，有利於地區工作的整體協調，新一屆區議會將過去的452個小選區重新劃分為44個地方選區，選舉產生88位區議員。因此，一些選民對當區候選人不太熟悉，不瞭解他們的專業背景、學識理念乃至對於地區工作的態度，因而覺得難以選擇。



第二，此次參加地方選區選舉的171名候選人都是符合“擁護基本法”和“效忠香港特區”的法定要求和條件的愛國者。小部分人錯誤地認為，即使選舉日不投票，或者不論投票給哪一個候選人，都不會妨礙堅定深入落實“愛國者治港”。



香港再出發大聯盟日前宣布，為了讓全港市民認識區議會新選制以及所有候選人，將於11月28日至12月1日舉辦2023年區議會選舉候選人選舉論壇，讓所有候選人有機會發表意見，並展示他們對區情和社會政策的瞭解程度。論壇將通過YouTube、電視台、網站等不同方式同步直播。



大聯盟指出，是次區議會選舉是要為地區治理選賢任能，舉辦論壇是希望向市民展現新區議會下的新氣象。由於本屆區議會選舉吸引了來自不同階層、不同行業以及不同背景的候選人參與，相信會在社會、地區治理以及社區事務上提出創新的建議。



論壇上，各候選人有30秒自我介紹，2分30秒論述一條題目。每區安排20條題目，屆時題目會抽簽選出，考驗候選人的知識面、地區熟悉程度及應變能力。論壇可以讓香港市民認識所有候選人及瞭解其議政水平。為體現公平公開原則，大聯盟已向所有候選人發出邀請信，目前已有超過100人報名參加。