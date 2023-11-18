中評社香港11月18日電／網評：中美元首峰會何以重要？



來源：大公報 作者：宋魯鄭



就在俄烏衝突和巴以衝突衝擊全球之際，世界的目光卻都投向了舊金山：中美兩國元首在此舉行峰會。



中美兩國是世界上最重要的兩個國家，僅就經濟而言，2022年雙方的GDP總量占全球的40%，在全球的貿易總額占比達到52.5%。如此的實力自然令兩個國家的關係具有了全球性，雙方的一舉一動自然是世界關注的焦點。



其次，2021年1月，號稱最有經驗的美國政治人物拜登入主白宮之後，三年間全球卻發生了兩起震驚世界、影響全球的衝突。俄烏衝突導致全球能源和糧食短缺，人道危機大幅提升，並影響到全球的穩定。非洲頻發的政變就是這個背景的產物。



為世界帶來穩定性



巴以衝突不僅引發了全球穆斯林國家與西方國家的緊張關係，還激發了西方國家內部分裂：巴以雙方的支持者紛紛走上街頭，對立情緒高昂。由於巴以地處中東，對全球油價的穩定也造成衝擊。



目前這兩場危機仍然在演變中，也都存在著升級和失控的風險。



由於當今的世界秩序仍然是以美國為核心的西方所主導，因此，衝突毫無疑問是美國全球外交政策的失敗。以美國為首的西方，它們的理念和機制不但無助於問題的解決，反而在製造問題。這和中國年初成功斡旋長期關係緊張的沙特和伊朗實現關係正常化的做法形成鮮明對比。因此，全球自然也希望中美元首峰會能夠給變亂交織的世界提供一個有效的方案。