充分激發中小企業發展活力

中評社北京11月18日電／中小微企業是中國國民經濟和社會發展的重要力量，是保市場主體、保就業的主力軍，是提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力的關鍵環節，是構建新發展格局的有力支撐。近日，工信部印發《關於健全中小企業公共服務體系的指導意見》，提出到2025年，基本建成橫向連通、縱向貫通、便利共享、泛在可及的“一站式”中小企業公共服務平台，為幫助中小企業紓困解難、實現高質量發展再出有力實招。



光明日報發表浙江省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、浙江省委黨校教授屈群蘋文章表示，近年來，黨和國家的改革發展始終將中小企業放在重要位置，始終堅持以市場為導向、以企業為主體的原則，通過加強政策引導、優化營商環境、提供金融支持等方式，不斷促進中小企業健康發展。黨的二十大報告提出，“支持中小微企業發展”“支持專精特新企業發展”“營造有利於科技型中小微企業成長的良好環境”。截至2022年末，中國中小微企業數量已超5200萬戶，2022年平均每天新設企業2.38萬戶。中小企業快速發展壯大，是數量最大、最具活力的企業群體，是中國經濟社會發展的生力軍。此番工信部強調健全中小企業公共服務體系，從制度、機構、政策、資源、服務和隊伍等多維度入手，為中小企業減輕成本壓力、改善經濟效益提供了惠企暖心的一攬子對策。



文章指出，健全中小企業公共服務體系，是以精準服務化解中小企業發展困境的有效舉措。當前經濟形勢下，中小企業發展面臨著一些挑戰，而中小企業公共服務體系作為一個重要的聯結點，扮演著為企紓困和提振經濟的關鍵角色。《意見》對融資難、人才短缺、市場競爭激烈等現實情況均做了積極回應，如組織產融對接，幫助中小企業拓寬融資渠道，降低融資成本，再比如組織產學研對接，加強人才引進和培養，推動專利轉化，鼓勵聯合創新。未來，通過搭建全國中小企業服務“一張網”，將能更直接助力企業找訂單、降成本、育人才、解難題。近期，各地各級政府也都積極出台相關惠企政策，通過提供貸款擔保、稅收減免、人才培訓等服務，幫助企業渡過難關，保持穩定運營，相信這些力量匯聚起來，將進一步提振市場信心，推動經濟持續向好。



文章認為，推動中小企業轉型升級，離不開健全的中小企業公共服務體系。《意見》不僅聚焦化解眼前之困，更著眼籌謀長遠之策。《意見》提到，引導企業建立先進質量管理體系和標準體系，增強品牌管理能力，培育和服務科技型和創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業等。充分利用大數據、雲計算、人工智能等技術，中小企業公共服務體系可以在市場信息、技術支持、創新培訓等方面為中小企業提供支撐，幫助企業提升產品質量和技術水平，進而推動實現產業升級和轉型發展；提供創新孵化平台和知識產權服務，幫助中小企業增強創新能力和核心競爭力；促進中小企業之間的合作和共享資源，形成良好的產業鏈和價值鏈生態，推動經濟的良性循環和可持續發展。這些托舉和助力，將使得中小企業更好適應市場需求和發展趨勢，加速實現轉型升級，為市場經濟穩定發展注入新的活力。



優化營商環境是吸引投資和促進企業發展的基礎條件，健全中小企業公共服務體系有助於進一步提升面向經濟主體的公共服務效能。近年來，各地加快推動政務服務優化改革，通過探索建立在線服務平台、強化政策供給、簡化企業登記手續等方式持續增強政府服務能力，努力實現政務服務從“一件事”到“一類事”、從“一個點”到“整個面”、從“一個環節”到“全鏈條”提升，更有針對性地將財稅優惠、融資支持、技術服務送到企業手中，為中小企業提供了高效便捷的服務。相信隨著《意見》中諸多具體措施的落地見效，公共服務效能將獲得進一步提升，精準、高效的服務將為企業降本增效提供有力保障。



文章強調，習近平總書記指出，中小企業聯繫千家萬戶，是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量。當前中國處於經濟恢復和產業升級的關鍵期，健全中小企業公共服務體系對於擴大內需、提振信心具有重要意義。“一站式”服務平台和全國中小企業服務“一張網”建設的不斷推進，將推動中小企業發展實現量質齊升，為推動經濟高質量發展注入強勁動能。





