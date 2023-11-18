“雙11”國貨熱賣，背後有其必然性

中評社北京11月18日電／今年“雙11”，國貨品牌成為備受矚目的贏家。



數據顯示：在天貓上，243個國貨品牌進入“億元俱樂部”；在拼多多上，蜂花、鬱美淨、上海藥皂、孔鳳春、百雀羚、珀萊雅等國貨美妝銷量增長顯著，部分熱銷單品銷量增長超過20倍；在唯品會上，95後成為該平台國貨購買量增速最快的群體之一，並且80後、70後也越來越認可國貨品牌。



國貨和國貨品牌在“雙11”這個時點上集中爆發並不偶然，或者說這更是一種厚積薄發。製造能力經年累積、科技研發持續投入、服務水平逐年提升、品牌力營銷力扎實推進……國貨和國貨品牌大熱的背後，不是一時之功，而是過往數十年中，在時間與市場的不斷檢驗、不斷錘煉中，磨礪出的一身“硬核”實力。



不少國貨抓住消費需求變化的契機，在產品工藝、造型包裝、經營理念等方面推陳出新；一些企業積極研發新材料新工藝，主動契合國內消費者審美潮流的變化，通過產品調整不斷提升市場份額；更有蜂花、上海硫磺皂等老牌國貨積極拓展社交平台、直播電商等新業態，讓品牌知名度更上一層樓……過硬的品質、個性化的設計、創新的營銷方式，讓國內消費市場上掀起一陣國貨消費熱潮，也讓眾多國貨品牌煥發出新的生命力。



市場是孵化、培養企業的土壤。當我們看到“明星”企業、名牌國貨不僅不是個案，而具有了一定規模，一個合理推論就是市場這片沃土擁有孕育力量。中國有14億人口，中等收入群體超過4億，是全球最具潛力的大市場；中國擁有全球最完整、規模最大的工業體系，保障了中國製造的強大生產能力、完善的配套能力；最終消費支出占國內生產總值的比重連續11年保持在50%以上，消費的重要性日益凸顯，中國消費市場持續釋放生機活力……



國貨和國貨品牌在今年的“雙11”打出了一場漂亮仗。回首來路，我們發現國貨和國貨品牌此時的爆發其實早有端倪。展望未來，把國貨品質提升同滿足人們對美好生活的需要緊密結合起來，繼續以技術創新為動力，以文化內涵為底蘊，以高標準高品質護佑品牌健康成長，國貨和國貨品牌定將迎來更加美好的明天。



來源：人民網 作者：趙靜

