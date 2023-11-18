柯讓利藍白仍3比3平手　競總塞爆媒體

柯文哲、黃珊珊將一同召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電（記者 鄭羿菲）藍白整合18日上午10點在馬英九基金會公布結果，在6份民調計分中，藍白誤差範圍究竟是禮讓3%還是6%沒有共識，民眾黨認為禮讓3%結果是“柯侯配”與“侯柯配”3比3平手，也因此藍白整合瀕臨破局。台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲與柯競選總幹事黃珊珊將在10點半召開記者會親自說明，位於新莊的競選總部也擠滿媒體，等著柯的最後定奪。



位於新莊的競選總部在上午9點多就湧入超過50位媒體記者，將競總擠得水泄不通。



柯陣營內屬主戰派的黃珊珊在18日上午約7點在臉書發文表示，“繼續向前走，瞎咪攏不驚（閩南語，意指什麼都不怕）”。



中國國民黨、台灣民眾黨、馬英九推派的3位民調專家昨晚漏夜開會，檢視11月7日至17日民調結果，三方從昨晚9點歷經逾5個半小時漫長討論，三方共識為採計6份民調，但最終在柯文哲同意禮讓誤差範圍藍白代表解讀不同，柯陣營主張誤差範圍值為3%，國民黨則認為，誤差範圍為正負3%，等於要民眾黨讓6%，結果仍沒有共識，最後民眾黨代表關智宇拒絕簽名。



馬英九推薦的政大政治系主任陳陸輝、民眾黨推薦的求真民調公司總經理關智宇、國民黨推薦的文化大學新聞系教授莊伯仲等3名民調統計專家，決定藍白2024“總統”大選是“侯柯配”或“柯侯配”。