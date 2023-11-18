精準發力提升社會救助效率

中評社北京11月18日電／困難群眾的衣食冷暖總是牽動人心。日前，國務院常務會議審議通過《關於加強低收入人口動態監測做好分層分類社會救助工作的意見》，力求更有效率地保障困難群眾的基本生活。



全國低收入人口動態監測信息平台的數據顯示，我國目前歸集了6600多萬低收入人口的基本信息，約占全國總人口的4.7%。其中，低保對象近4000萬、特困人員460多萬、低保邊緣家庭成員600多萬，納入監測的防止返貧監測人口300多萬，以及其他納入監測範圍的低收入人口接近1300多萬。低收入群眾遇到的難處各不相同，這就對社會治理體系提出一個複雜且重大的挑戰——怎樣讓有限的社會救助資源覆蓋到更多人？如何精準發力、幫扶困難群眾？



目前，困難群眾兜底保障安全網越織越密、越織越牢。但仍存在一些不足之處，如對低收入人口的動態監測尚不完善，部分需要幫助的群眾沒有被納入救助體系；臨時救助尚未破除戶籍等限制，影響社會救助成效；相關部門之間更需加強信息共享，減少救助遺漏和重復救助。尤其應當重視社會救助的“陡坡效應”，即只要達到低保門檻，任何保障政策都觸手可及；反之若達不到低保條件，即便存在實際困難，也很難享受各項救助政策。因此，需把救助範圍從“陡坡”改變成“梯次緩坡”。



社會救助體系設計應當科學準確。形成以基本生活救助、專項社會救助、急難社會救助為主體，社會力量參與為補充，覆蓋全面、分層分類、綜合高效的社會救助格局，是保障基本民生、促進社會公平的兜底性、基礎性制度安排。要根據困難程度來分層，低保、特困是第一圈層，這部分人困難程度最深，需要給予的救助幫扶措施最多，第二圈層是低保邊緣家庭，第三圈層是剛性支出困難家庭。此外還有防止返貧監測對象和其他困難群眾。



應對不同困難類型，更不能搞“一刀切”，需要精準分類、一事一議。面向低收入人口，應當充分調研走訪，瞭解實際情況、提供相應救助，分別給予最低生活保障、特困人員救助供養以及醫療、教育、住房、就業等專項救助。例如，最近民政部、財政部就推出一項暖心舉措，中央財政採取差額補助方式安排資金，幫助有意願的經濟困難失能老年人入住養老機構，完全失能老人在得到集中照護的同時，其家庭也能獲得“喘息”。



讓改革發展成果更多更公平地惠及困難群眾，憑借的不僅是每年幾千億元民生救助資金，更要深化改革，統籌銜接救助資源，提升救助效率，把社會救助向更多低保邊緣人口、剛性支出困難人口延伸。



來源：經濟日報 作者：敖蓉



