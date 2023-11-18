香港旅發局參展國際旅交會　冀雙向引流

資料圖（文匯網） 中評社香港11月18日電／據文匯網報導，香港旅遊發展局及多家旅遊機構組團式亮相17日在昆明開幕的2023中國國際旅遊交易會，發出“你好，香港”的熱情招呼。香港旅遊發展局副總幹事葉貞德對媒體表示，在旅交會的平台上，香港作為中西薈萃、多元文化的城市優勢得以進一步放大，凸顯香港作為“最中國”的國際都會，和“最國際”的中國城市的特色。希望在這裡與業內上下游合作夥伴進行深入交流，催化香港文旅發展的更多潛能，將國際遊客引向內地，同時吸引更多的內地遊客到香港。



她介紹，1－10月全球訪港旅客達2680萬人次，其中內地旅客累計達2138萬人次。其中10月1日國慶日，單日有約18萬內地旅客訪港，創下今年以來的單日新高，中秋國慶雙節促進了粵港兩地旅遊流動全面恢復，大灣區“巨型城市”雛形初顯。



來到2023中國國際旅遊交易會旅發局展台，“你好，香港”與今年國際旅交會“你好，中國”主題相呼應，展台以獨特的色彩、線條和霓虹燈元素展現香港的特色，並放置特色港式奶茶杯，傳遞初冬暖意和香港獨有的文化特色，吸引觀眾駐足。LED大屏循環播放著“你好，香港”及“粵港澳大灣區”宣傳視頻，令參觀嘉賓身臨其境地感受香港充滿活力的文化和城市景觀。



展台合作夥伴晉榮集團旅行社、深度行旅遊、天際100、香港挪亞方舟、西九文化區、山頂纜車有限公司、蘭桂坊酒店＠九如坊、香港愉景灣酒店、唯港薈、香港東湧世茂喜來登酒店、灣仔帝盛酒店、南灣如心酒店、屯門貝爾特酒店、德心旅遊、大灣區航空在各自的宣介卡位上不停地向旅行商和觀眾發放資料、添加微信、介紹產品。多位參展機構營銷經理表示，將以旅交會為契機，推動和發展香港與內地各城市間的“一程多站”式旅遊服務和產品的開發，將香港以及粵港澳大灣區的特色旅遊資源，推介給更多合作夥伴。



葉貞德向旅交會媒體介紹，為吸引更多內地遊客赴港旅遊，旅發局持續打造以“你好，香港”為主題的全新旅遊體驗，並通過發放美食及交通優惠券等形式大力推動香港“夜經濟”發展。與此同時，旅發局重點關注內地年輕客群和高凈值過夜旅客，持續開拓多元化客源市場，著力打造“高鐵游香港”新路線，以便捷出行進一步縮短香港與內地交通距離，並以科技賦能，推動智慧旅遊和智慧出行，打造沉浸式、交互式、更便捷的旅行體驗與服務。希望通過旅發局的努力，不僅令內地朋友可以體驗香港旅遊樂趣，還可以為全球熱愛旅遊的朋友們打開瞭解中國文化的窗口，促進世界文化、藝術領域內的交流與溝通。