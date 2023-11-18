傳統品牌的現實困境在哪裡？

中評社北京11月18日電／近日，商務部網站發布《商務部等5部門關於公布中華老字號復核結果的通知》，將長期經營不善，甚至已經破產、注銷、倒閉，或者喪失老字號註冊商標所有權、使用權的55個品牌，移出中華老字號名錄；對經營不佳、業績下滑的73個品牌，要求6個月內予以整改；繼續保留1000個經營規範、發展良好的品牌。



中華老字號代表了中國傳統文化的一部分，擁有世代傳承的產品、技藝或服務，具有鮮明的中華民族傳統文化背景和深厚的文化底蘊。但隨著時代的發展，中華老字號受到了現代商業模式和消費觀念的衝擊，許多老字號品牌困於傳統經營模式無法與時俱進，而被市場淘汰。此次長期經營不善的品牌如雪花、天津稻香村、上海老半齋等55個品牌被移出老字號名錄，實際上暴露了在現代經濟環境中，消費者觀念轉變迅速、營銷經營方式多樣化、市場競爭激烈，而部分傳統品牌並沒有找到保持傳統文化特色和實現商業發展的平衡。



有些傳統品牌只靠“躺在功勞簿上吃老本”，不能與時俱進，守正創新，其產品、服務和性價比達不到消費者心中的預期，例如作為刀具界三大元老級品牌的張小泉，從“剪刀第一股”到“拍蒜斷刀”，產品質量的不達標導致品牌口碑嚴重下滑，自己砸了自己的招牌。更何況，新興品牌如雨後春笋加入市場的競爭中，這些新興品牌時刻關注消費者的需求，並根據調研和反饋隨時進行運營、產品和營銷上的調整，消費者兩相比較，自然會傾向於選擇更符合自己需求的產品。如今消費者的選擇愈來愈多，衹有那些時刻堅持消費者至上、積極求變，從而贏得消費者認可的品牌，才能真正在市場上立足。



數字化時代下，品牌的宣傳陣地移到了互聯網上，新興品牌善於在抖音、小紅書、微博等社交媒體上進行宣傳，加之不斷進行品牌聯名、定期給予顧客優惠等營銷策略，往往會獲得巨大的客流量，而大部分傳統品牌在獲得新客戶這一方面則十分薄弱。優秀的傳統品牌憑借其背後的文化底蘊和世代流傳的口碑，老客戶和回頭客眾多，得到人們的廣泛認可。但是在如今這個“酒香也怕巷子深”的時代，如果不注重在網絡媒體上進行引流推廣，僅靠老顧客口口相傳，能夠吸引到的新顧客始終有限。



傳統品牌在現代經濟中的掙扎背後，還有深層次的經營模式問題。傳統品牌的商業決策、組織管理和資源配置，往往不能及時根據經營現狀和市場變化進行調整，這根本上致使傳統品牌跟不上時代發展的步伐，在競爭激烈的市場環境中，像一個走路緩慢的老者被落在後面。



基於此，業績下滑的傳統品牌需要進行深度的自我反思和改革，重新審視自己的經營模式，進行根本性的改變。在現代的商業環境中，快速的決策和執行是至關重要的，傳統品牌需要建立靈活和高效的決策機制，以便應對快速的市場變化。而資源配給方式也需要進行相應的調整，更加靈活地管理資金，根據具體情況選擇供應鏈，以便能夠在競爭激烈的市場中獲得優勢。其次，傳統品牌要建立一個更加開放和包容的文化，鼓勵員工提出新的想法和創新，改變組織管理方式，使整個品牌從上到下適應時代發展的進程。



總的來說，傳統品牌需要進行全方位的改革，才能夠在現代的商業環境中生存和繁榮。這需要他們有決心，有勇氣，也需要他們有智慧，有策略。同時，政府也應當為傳統品牌的發展提供更加全面和深入支持。衹有這樣，傳統品牌才能夠重新在市場中找到自己的位置。



來源：紅網 作者:王躍錫

