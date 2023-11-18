梁君彥：高質議政迎來新里程

李家超率領多名官員到立法會出席慶祝成立25周年的午宴，並與三代的立法會主席范徐麗泰、梁君彥及曾鈺成等一同切燒豬。（來源：新華社） 中評社香港11月18日電／據大公報報導，香港特區立法會成立25周年，行政立法班子同台共慶。行政長官李家超昨日率領多名官員到立法會出席午宴，除了全部立法會議員，兩位立法會前主席范徐麗泰和曾鈺成，以及兩位前秘書長也齊齊現身。立法會主席梁君彥形容，立法會是香港縮影，過去25年與香港一樣走過高山低谷和陰晴圓缺。在完善特區選舉制度後，立法會迎來由治及興的新里程。



李家超與眾人大合照，切燒豬，大家更一齊高喊口號，呼籲12月10日區議會選舉齊投票。他其後在社交平台發文說，特區政府會繼續鞏固和深化行政立法關係，提升治理水平，與立法會議員一同為市民拚經濟、惠民生。＼大公報記者 吳俊宏



昨日立法會午宴陣容鼎盛，李家超形容“具有歷史性意義”。他指出，過去一年多，透過他建議推行的前廳交流會、立法會行政長官互動交流答問會，以及組織訪問團一同到內地考察，他和團隊與議員促進了彼此交流、溝通和瞭解，加強行政立法關係，提升治理水平。特區政府會繼續鞏固和深化行政立法關係，更好地落實行政主導和“愛國者治港”原則，與立法會議員一同為市民拚經濟、謀發展、惠民生、添幸福。



行政立法良性互動



梁君彥在午宴致辭時說，今次午宴特別邀請范太、曾鈺成、兩位前立法會秘書長出席，“立法會三代同堂”別具意義。回顧過去25年，立法會走過高山低谷、經歷陰晴圓缺，行政立法關係基於不同原因，變為緊張，甚至劍拔弩張。梁君彥感謝中央和特區政府完善制度，立法會亦迎來由治及興新里程，相信現任行政長官積極有為，行政立法良性互動不斷深化，能邁向更高台階。



午宴安排播放長約15分鐘的立法會25周年紀念影片。梁君彥感慨“變幻才是永恒”，相信下一個25年，同樣會有不少變化，而立法會工作亦不會“變容易”，亦不應該放棄改變，希望大家不要墨守成規，繼續推動立法會、幫助政府，為香港謀發展、為市民謀幸福。



成其事﹑糾其偏 為港服務



多位議員感嘆良政善治的局面來之不易，需要鞏固和加強。“立法會過去過於‘政治化’，幾年前亂港分子惡意拉布，甚至破壞立法會設施歷歷在目。”九龍東立法會議員顔汶羽表示，自從完善選舉制度後，這些情況不復存在。“現在是比拼政綱、比拼成績的時刻，大家都理性論政，都是希望能夠盡心盡力為香港服務。”

