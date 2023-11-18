香港引進辦舉辦重點企業夥伴交流活動

圖標引進重點企業辦公室主任容偉雄（前排左四）和其他嘉賓在交流活動合照。（政府新聞公報） 中評社香港11月18日電／據文匯網報導，引進重點企業辦公室（引進辦）17日舉辦重點企業夥伴交流活動，與會者包括重點企業夥伴和香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、香港理工大學、香港科技大學，以及香港大學等六間本地大學代表。



交流活動旨在協助本地大學及科研機構瞭解重點企業的業務發展版圖和需求，並協助企業對接香港政策資源，從而進一步拓展在港業務，並促進本地創科生態圈蓬勃發展。來自招商局先進技術研究院有限公司、聯想（香港）有限公司及諾輝健康的企業代表分別於交流活動上介紹了公司的業務和發展計劃，並聚焦討論與科研相關的業務範疇，希望能透過交流引發合作，令產、學、研走進一個新領域。



引進辦主任容偉雄在致辭時表示，引進辦自成立以來一直和本地大學及科研機構緊密合作，希望除了引進重點企業到香港外，引進辦能更進一步協助已落戶香港的企業與本地及內地的大學、創科企業或相關機構對接和合作，以產生協同效應和更好地帶動香港以及粵港澳大灣區的發展。現時，本地大學擁有不少具潛質的原創核心技術或深科技的研發成果，相信政府剛於上月推出的“產學研1＋計劃”，將鼓勵更多企業參與或投資科研項目和科技創業活動，推進科研成果進行商品化，並促進政府、業界、大學及科研界的相關合作，有助釋放本港大學科研成果轉化的潛力。



引進辦將繼續舉辦其他不同的企業交流活動，與重點企業和各持份者共同推進香港創新科技生態圈的發展。