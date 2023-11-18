雅萬高鐵累計發送旅客38.3萬人次

旅客乘坐雅萬高鐵動車組。（國鐵集團供圖） 中評社香港11月18日電／據文匯網報導，據中國鐵路國際有限公司11月17日介紹，當日，中國高鐵“海外第一單”雅萬高鐵正式開通運營1個月，累計發送旅客38.3萬人次，單日旅客上座率最高達98.7%，客流呈現強勁增長態勢，為沿線民眾提供了安全便捷、溫馨舒適的出行體驗。



今年10月17日，雅萬高鐵開通運營，它連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長約142公里，最高設計時速350公里，將雅加達至萬隆間的旅行時間由3個多小時縮短至46分鐘，不僅是印尼和東南亞的首條高速鐵路，也是中國和印尼兩國共建“一帶一路”的標誌性項目。



中國鐵路國際有限公司負責人介紹，雅萬高鐵線路開通運營初期，全線每日開行動車組列車14列，隨著客流的快速增長，中印尼運維聯合體及時優化列車運行圖，加大運力供給，自11月1日起日常線每日開行動車組列車增至28列，旅客席位由8000多個翻倍至16000多個，周末客流高峰期增至36列，進一步增加運輸能力。



開通運營一個月來，雅萬高鐵旅客發送量持續創新高，單日旅客發送量由開通運營時的4131人次增至21359人次，上座率由49%增長至98.7%。雅萬高鐵既保留線下窗口購票渠道，也推出支持印尼文、英文、中文三種語言的互聯網售票服務，旅客可以通過官方售票網站或手機APP線上購票，自主選擇車廂和座位。



據介紹，中印尼運維聯合體中方團隊堅持共商共建共享理念，充分運用中國高鐵運維管理先進成熟經驗，確保高鐵的安全暢通運行和旅客的安全有序出行。同時，加強印尼方員工培訓，以師帶徒等方式，幫助熟悉設備設施和作業流程，在實踐中積累工作經驗，提升高鐵運營管理能力。