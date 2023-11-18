海南省僑聯將搭建“三大平台”促自貿港建設

11月16日，海南省第七次歸僑僑眷代表大會在海口開幕。（中國僑網） 中評社北京11月18日電／據中國僑網報導，海南省第七次歸僑僑眷代表大會16日在海口開幕。記者從會上獲悉，今後五年，海南省僑聯將從完善招商引資平台、拓展引才引智平台、優化鄉村振興平台等方面搭建“三大平台”，積極服務地方經濟社會發展大局，激發海內外僑界參與海南自貿港建設熱情。



海南省僑聯主席梁謀代表海南省僑聯第六屆委員會作工作報告時說，過去五年海南省僑聯在服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設、加強自身建設等各項工作取得新成就、邁上新台階。



五年來，圍繞海南自貿港建設招商引資平台，海南省僑聯連續4年與中國僑商聯合會共同主辦“世界僑商海南行暨創業中華·僑商論壇”活動，來自50多個國家和地區的450餘名知名僑商出席活動。世茂集團、正大集團、富華國際、玖龍紙業等一批知名僑企投資項目已落地海南。



此外，海南省僑聯還參加“2019三亞華人華僑投資暨創新創業洽談會”、第十六屆世界海南鄉團聯誼大會等活動，配合開展招商引資、招才引智工作。聯合海南省餐飲協會共同主辦3屆中國國際飯店業大會，促進海南旅遊業發展。協調對接多省市僑商考察團50餘批約1000人次，進一步考察洽談投資。組建海南省僑聯特聘專家委員會，吸納海內外僑界高層次專家學者和高新技術人才近百人。



梁謀表示，今後五年，橫跨全島封關運作前後，既是中國特色自由貿易港建設關鍵期和海南高質量發展窗口期，也是全省僑聯工作實現新發展的機遇期。海南省僑聯將緊扣海南自貿港高質量發展要求，有效發揮橋梁紐帶作用，推動僑聯事業高質量跨越式發展。



在完善招商引資平台方面，海南將繼續深化“世界僑商海南行”和“創業中華·僑商論壇”活動品牌，利用海內外僑界資源助力海南自貿港建設。組織僑商開展“走進東南亞”活動，推動與海內外僑商僑企進一步加深合作。搭建精準服務招商平台，策劃“僑商共建自貿港—走進市縣”招商推介活動。積極推動各市縣僑聯成立本級僑商會，更好發揮僑商作用。探索建立“海南自貿港萬家僑商交流合作平台”，策劃籌建僑商大廈。積極向中國僑聯申請舉辦“中國僑商投資大會”。