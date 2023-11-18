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生態環境部排放管理司司長劉志全接受審查
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2023-11-18 10:41:55
（來源：新華社）
中評社北京11月18日電／據中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組、河北省紀委監委消息：生態環境部環境影響評價與排放管理司司長劉志全涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組紀律審查和河北省監察委員會監察調查。
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