新時代紀檢監察先進事跡報告會在重慶舉行

（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，11月15日，新時代紀檢監察系統先進典型事跡報告會在重慶舉行，這是報告團成立以來舉行的第10場報告，中央紀委國家監委第六督導組到會指導。全市設1個主會場和42個分會場，市紀委監委機關及市委巡視機構幹部，各區縣、派駐、國企、高校紀檢監察機構幹部，以及全市紀檢監察系統新進幹部培訓班學員共4100餘人聆聽報告。



報告會開始前，受重慶市委書記袁家軍委托，重慶市委副書記李明清會見報告團成員，對全市黨員幹部對標先進、見賢思齊提出要求。



上午10點，報告會正式開始。在紀檢監察幹部的熱烈掌聲中，報告團成員以樸實真摯的語言，講述了一個個彰顯忠誠與擔當的故事，詮釋了新時代紀檢監察鐵軍敢於鬥爭善於鬥爭的精神。



聽完報告，重慶市紀委監委第十二審查調查室主任張魯川第一時間分享了他的感受。報告團4名同志的講述，引起了在反腐敗一線工作20年的張魯川的強烈共鳴，“事非經過不知難。他們講的不單單是個人事跡，更是千千萬萬紀檢監察人正在做的事。”



周瑩的故事，讓張魯川印象尤為深刻。他說，從被談話對象抗拒到最終實現突破，言語遠不能表達周瑩在這個過程中面對的困難和壓力。照顧被談話對象的家人、耐心疏導被談話對象情緒，這些有溫度的舉措，正是周瑩扎實作風、鬥爭勇氣、鬥爭智慧的鮮明寫照。“她身上最難能可貴的是一身正氣。我們要向她學習，堅守理想信念，涵養浩然正氣。”



南岸區紀委監委第四監督檢查室主任蔡雪說，李夏的事跡讓她數次低頭拭淚。蔡雪與同事從事的民生監督工作與群眾息息相關。在蔡雪看來，群眾需要就是他們工作的價值和意義，群眾的“表情包”就是他們工作的“風向標”。



蔡雪說，先進典型事跡讓大家心中為民服務的火焰燒得更旺。她將從中汲取力量，持續緊盯民生實事跟進監督，為保障黨中央各項惠民政策落實落地作出應有貢獻。



先進是看得見的標杆，榜樣是觸得到的力量。綦江區紀委監委第二監督檢查室主任金亞夫告訴記者，4位同志的分享沒有轟轟烈烈的大事，但正是這些點滴工作傳遞了只要忠誠於黨、擔當作為，在平凡崗位上也能熠熠生輝的導向。



“魏國權不畏艱苦，以腳步丈量雪域高原。為了扎實調查取證，他曾在泥濘的盤山路上奔波好幾天，甚至面臨生死考驗。在基層熟人社會，他鐵肩擔道義，經手的案子沒有一個鬆了尺度、失了原則。”金亞夫說，將在先進典型事跡激勵下，當好政治生態“護林員”，努力把惠民生、暖民心、順民意的工作做到群眾心坎上。

