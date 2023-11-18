李強對推進農田水利和作出重要批示強調

9月2日拍攝的廣西大藤峽水利樞紐（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，11月17日，國務院召開全國冬春農田水利暨高標準農田建設電視電話會議。中共中央政治局常委、國務院總理李強日前對推進農田水利和高標準農田建設作出重要批示。批示指出：農田建設是全方位夯實糧食安全根基的關鍵舉措。近年來，各地區各有關部門共同努力，農田水利工作扎實推進，高標準農田建設穩步加快，為保障糧食和重要農產品穩定安全供給發揮了重要作用。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記重要指示和黨中央決策部署，全面落實耕地保護和糧食安全黨政同責，堅持藏糧於地、藏糧於技，大力推進農田水利和高標準農田建設，強化財政資金保障，拓寬多元化投入渠道，完善工程質量和安全監督體系，增強農業防災抗災減災能力，充分調動農民群眾和社會力量參與積極性，齊心協力完成好各項建設任務，不斷提升耕地質量，為保障國家糧食安全、加快建設農業強國奠定堅實基礎。



中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中出席會議並講話。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，落實李強總理要求，以更加有力的舉措、更加有效的行動，扎實抓好農田水利和高標準農田建設，夯實保障國家糧食安全、加快建設農業強國的基礎支撐。



劉國中強調，要按照逐步把永久基本農田全部建成高標準農田的部署要求，實事求是確定建設範圍和優先序，合理安排年度建設任務，發動村集體和農民參與建設管護，嚴把監管和驗收質量關，確保建一畝成一畝。要加強灌區新建改造，抓好小型農田水利設施維修養護，大力發展節水灌溉。要統籌推進鹽碱地綜合改造利用，做好第三次全國土壤普查。要加快推進重大水利工程建設，完善流域防汛抗旱工程設施體系，抓緊修復災毀水利設施。要持續抓好農村飲水安全，完善農村供水工程體系，確保老百姓喝上“放心水”。要健全組織發動、資金投入、運行管護、協作聯動機制，保障農田水利各項建設任務落實落地。



劉國中強調，當前正值年末歲尾，要全面盤點落實今年農業農村發展各項任務，扎實推進冬春農業生產，抓好秋糧收購和“菜籃子”產品生產流通，保障好農村基本民生，科學謀劃明年的農業農村工作。