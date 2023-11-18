國務院安委會對山西呂梁火災事故掛牌督辦

這是11月16日拍攝的呂梁市離石區永聚煤業聯建樓火災救援現場。（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，記者17日從應急管理部獲悉，國務院安委會決定對山西呂梁市永聚煤礦一辦公樓火災事故查處掛牌督辦，並派工作組進駐山西全程督辦，督促依法依規、較真碰硬查清查透事故原因，嚴肅追究有關人員責任。



應急管理部部長王祥喜當日在國家應急指揮總部調度當前安全防範工作時指出，要深刻汲取山西呂梁市永聚煤礦一辦公樓火災事故教訓，強化底線思維，壓實各方責任，針對冬季事故易發多發等情況，舉一反三深入排查重點行業領域風險隱患，堅決遏制重特大事故發生，確保年終歲尾全國安全形勢穩定。



王祥喜說，要狠抓基層末梢安全責任措施落實，堅決防範遏制重特大事故。要深入扎實開展消防安全專項整治，把工礦企業的辦公樓、浴室、礦燈房、食堂、宿舍、工棚等人員密集場所納入重點監管，嚴查用火用電用氣安全；加大冬季消防安全宣傳力度，曝光火災隱患和消防安全違法行為，普及安全用火用電用氣知識，增強群眾防火安全意識和逃生自救能力。要繼續深入扎實開展礦山領域重大隱患排查整治2023行動，大力推進智能化礦山建設；保持打非治違高壓態勢，加大暗查暗訪、突擊檢查力度。