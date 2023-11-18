北交所啟動股票使用920代碼號段準備工作

北京證券交易所外景。（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，北京證券交易所11月17日發布消息稱，為落實中國證監會關於高質量建設北京證券交易所的意見相關任務要求，提升上市公司辨識度，方便投資者搜索、交易北交所上市股票，北交所啟動為上市公司股票使用920代碼號段相關準備工作。



據悉，北交所設立之初，為實現平穩起步和順暢銜接，上市公司股票沿用公司在新三板掛牌時的證券代碼。目前，北交所開市滿兩年，為回應市場各方對北交所股票啟用獨立代碼號段的期盼，北交所擬為上市公司股票啟用920代碼號段。



主要安排為：新增上市公司使用新證券代碼一體完成詢價、申購和上市，不再單獨分配發行代碼；公司上市後，自上市首日起產生新的交易行情、信息披露等內容，不再與新三板掛牌期間連續展示；因新三板掛牌公司到北交所上市導致證券代碼變更的，不影響投資者持股餘額及持股時間連續計算，不改變股份質押凍結、司法凍結（包括輪候凍結）等狀態。



據瞭解，為給各方預留業務、技術準備時間，920代碼號段首先將在新增上市公司使用；對於存量上市公司的證券代碼切換，北交所正在積極研究實施方案，將在方案成熟時盡快向市場公布。



北交所表示，自即日起，證券公司等各市場參與者即可啟動相關業務、技術準備工作，做好投資者服務和培訓。北交所將在工作全面就緒後，向市場發布通知，正式啟用920代碼號段。