與機器狗共舞　體驗“未來已來”

上圖：17日，參訪團來到東莞鬆山湖X－bot Park機器人基地；中圖：參訪團聽取機器人基地最新情況介紹；下圖：參訪團成員仔細觀賞機器人基地產品。（來源：大公報） 中評社香港11月18日電／據大公報報導，“一二三！一二三！”在口號聲的指揮下，海外華文媒體代表和機器人實現了同步跳躍和華爾茲互動，現場掌聲不斷。加拿大《環球華報》社長司曉紅與“刑天”來了一段配合巧妙的互動舞蹈，她感嘆：“到這裡才真正覺得‘未來已來’！”17日上午，2023海外華文傳媒合作組織廣東省高質量發展主題參訪調研團來到東莞鬆山湖，瞭解當地科技與創新生態。大家都紛紛為東莞科技創新政策扶持力度和初創企業成長速度點贊，對當地有體系、有目標、有方向去培育、發掘初創團隊、初創項目的模式表示看好，相信未來可吸引更多海內外學者、創業者會聚這裡一展才華。＼大公報記者 黃寶儀、李紫妍東莞報導



步入鬆山湖X－bot Park機器人基地，一台掃地機器人迎面而來，又在人群之前及時止步，掉頭而去。反應之迅速，讓參訪團成員對機器人基地有了更多期待。X－bot Park基地由李澤湘等多位機器人、微電子、數控領域專家發起成立，專注發現、培育、投資勇於革新的早期硬科技創業者。時至今日，基地走出了超過60家硬科技公司，被孵團隊存活率高達80%以上，頭部公司估值累計已達800億元人民幣。其中，15%的公司已成長為獨角獸／准獨角獸企業。



創客未畢業 產品已成名



該基地通過舉辦夏令營的方式，吸引學生免費受訓。好創意能得到資金、供應鏈等多方面支持，很多創客還沒畢業，產品便已經打入國際市場。



本末科技最早孵化於鬆山湖X－bot Park機器人基地，2020年成立後致力於提供無減速器的直驅型精準動力方案，其通過直驅型關節和輪轂電機驅動技術自主研發的兩款雙輪足機器人Diablo和TITA，不僅能聲控操作，遇到障礙物時，還能和人一樣跳起越過。花式表演，讓參訪團拍手稱奇，紛紛下場與之互動，或跳躍，或跳舞。機器人在遙控指揮之下，配合得天衣無縫。



2023年初，電影《流浪地球2》中的機器狗笨笨一炮而紅，其形似萌犬，不僅能運輸、探測，還能“賣萌”、互動。



在基地，“笨笨”走進了現實。在工作人員的操作下，Diablo“刑天”在大廳裡做出“起立”、蹦跳等動作，活似一只可愛小狗。



興致勃勃的加拿大《環球華報》社長司曉紅直接與“刑天”來了一段互動舞蹈。一人一機，配合巧妙，讓司曉紅非常興奮，“到這裡才真正覺得‘未來已來’！”

