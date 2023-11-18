﻿韓國擬立法　2027年起禁食狗肉

韓國呼籲出台狗肉禁令已多年。圖為韓國動物保護活動人士2020年7月示威，反對韓國狗肉文化。（來源：美聯社） 中評社香港11月18日電／據大公報報導，路透社及韓聯社報導：韓國政府和執政黨國民力量擬在年內立法，以實現從2027年起全面禁止飼養、屠宰、流通和銷售食用狗肉。



吃狗肉在朝鮮半島是一種古老的習俗，被視為避暑的一種方式。然而，隨著人們動物權利意識不斷增強，越來越多聲音反對吃狗肉。



在國會17日舉行的特別協商會議上，韓國政府和執政黨人民力量黨同意將在年內推進《禁食狗肉特別法》的制定工作。該法案將禁止飼養、屠宰、流通和銷售食用狗肉，但考慮到相關行業的停業關門時間等，將設三年過渡寬限期，從2027年起正式開始管制。韓國同時將要求食用狗養殖戶、屠宰場、零售商和餐廳等在相關法律頒布後立即向地方自治團體申報並提交落實計劃書。



韓國當局還計劃把狗排除在《畜產法》中的“家畜”之外，並將通過此次立法為被迫轉業或停業的有關方面提供支援。在韓國，吃狗肉既沒有被明確禁止，也沒有被合法化，不過韓國人吃狗肉的做法因殘忍而受到海外批評，同時國內的反對聲音也越來越大，尤其是年輕一代。消息公布後，全國狗肉養殖者協會的約50名代表在國會前示威反對，稱生存權受到威脅。根據政府的數據顯示，韓國大約有1150個養狗場、飼養超過50萬只狗，還有34個屠宰場、219家分銷公司和約1600家狗肉供應餐廳。



據報導，韓國狗肉禁令已討論多年，不過最後都因業內人士的抗議，以及對農民和餐廳老板生計的擔憂而沒能正式執行。動物權利組織對禁令表示歡迎，韓國總統尹錫悅和第一夫人金建希都是動物愛好者，養了6只狗和5只貓。去年的蓋洛普韓國民意調查顯示，64%的人反對吃狗肉，而衹有8%的受訪者在過去一年內吃過狗肉，低於2015年的27%。