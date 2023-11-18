韓國青少年沉迷網絡賭博

一群青少年15日在首爾茂朱郡的戒賭營中上課。（網絡圖片） 中評社香港11月18日電／據大公報報導，綜合韓聯社、《韓國時報》報導：韓國青少年沉迷網絡賭博的狀況愈發嚴重，他們平均在11.3歲時就開始接觸到網絡賭博。在一項對88萬名初中一年級學生和高中新生進行的調查顯示，近2.9萬名學生被發現存在網絡賭博的風險。有年僅15歲的中學生就因賭博損失超過1億韓圜（約60萬港元），須接受戒賭治療。韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明也曾在2021年被爆出，其兒子沉迷非法網絡賭博。



韓國染上賭癮的青少年人數已連續多年上升。與此同時，與青少年賭博相關的咨詢量也在不斷增加。韓國社會競爭激烈、網絡發達、校園缺乏娛樂替代方案以及新冠疫情都在惡化這種現象。韓國政府今年起試辦短期輔導計劃，但專家指出，相關咨詢、追蹤體系仍待強化。



平均11歲開始接觸賭博



根據韓國性別平等部今年5月發布的數據顯示，今年對約88萬名初中一年級學生和高中新生進行的一項調查顯示，近2.9萬名學生被發現存在網絡賭博的風險。而根據韓國去年青少年賭博問題實況調查結果，韓國青少年平均在11.3歲就會接觸到賭博遊戲，10名小學生中就有4名曾有賭博經驗。



韓國執政黨國民力量黨國會議員金承洙上月公開了從韓國“賭博問題預防治療院”獲得的數據。數據顯示，2018年至2023年8月，韓國因賭博成癮接受治療的人數（問題賭徒）高達101611人，其中7880人年齡介於10歲至19歲。今年1月至8月，因賭博成癮接受治療的青少年人數為1406人，與去年全年總數（1460人）相當。這說明韓國青少年沉迷賭博的人數正在迅速增加。



位於全羅北道茂朱郡的國家青少年網癮治療中心，是針對網絡成癮青少年提供短期輔導的單位，營運至今已有15年之久，這裡接收沉迷網絡賭博的青少年人數越來越多。



目前正參與12天輔導計劃的金同學說，一開始他只是抱著看看的心態，但朋友一直跟他說有錢賺，要他也試試，便不知不覺陷入了賭博的深淵；一名年僅15歲的男孩表示，他因賭博損失超過1億韓圜（約60萬港元），同時他還失去了青少年該有的普通生活，“如果我可以回到過去，我絕不會嘗試賭博”。



網絡便利 社會競爭大

