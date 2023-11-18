首份盲文版人大代表建議答覆的故事

13日，王永澄用手指觸摸閱讀盲文版代表建議答覆。（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，全國人大代表工作歷史上首次製作的盲文版代表建議答覆，13日送達十四屆全國人大代表王永澄手中。



指尖劃過起伏的盲點，心中萬語千言化作一句：“我們的民主，摸得著，看得見！”



“你的代表建議，承載著盲人群眾對美好生活的向往，反映了盲人群眾的意願和呼聲。”中國殘聯維權部主任周建緊緊握住王永澄的手。



全國人大常委會代表工作委員會會同教育部、國家衛健委、國鐵集團、中國殘聯四家代表建議承辦單位，專程送交四份盲文版代表建議答覆，彰顯全國人大常委會高度重視殘疾人全國人大代表的履職工作。四家承辦單位通過王永澄代表建議的辦理，進一步形成了合力，將持續推動建議落實，共同重視和參與發展殘疾人事業。



王永澄是十四屆全國人大代表中唯一一位盲人代表。



我國首次就無障礙環境建設制定的專門法律——無障礙環境建設法，自今年9月1日起施行。在該法的立法過程中，王永澄代表提出的意見建議得到采納。



“此次收到盲文版代表建議答覆，王永澄又成為全國人大常委會深入貫徹落實這部法律的第一批受益者。”周建認為，這是我國全過程人民民主的生動實踐，也是新時代殘疾人事業全面發展的鮮活注腳。



四家承辦單位還向王永澄介紹了政策、建議辦理情況，並進一步聽取王永澄的意見。



王永澄建議解決盲人醫療按摩人員穩定就業問題——6月，國家衛健委、中國殘聯、國家中醫藥管理局相關人員與王永澄面對面座談，共同研究建議辦理工作。有關部門將積極推動解決，促進盲人醫療事業健康發展。



建議為隨班就讀低視力學生出版大字教材——教育部支持推動教材出版單位從2023年秋季起，自起始年級逐年出版普校大字版教材，下一步將會同中國殘聯等有關部門繼續推動融合教育。

