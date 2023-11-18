柯文哲：讓6%太奇怪　藍白保留協商空間

民眾黨主席、2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電（記者 鄭羿菲）藍白整合民調結果，台灣民眾黨認為禮讓3%結果是“柯侯配”與“侯柯配”3比3平手。民眾黨主席、2024參選人柯文哲18日表示，讓3%他已經被幕僚罵慘、發言人陳智菡哭了半天，他想說講話要算話，就算了。今天要他讓6%，這太奇怪，無法說服民眾。繼續拖，保留雙方政黨協商的空間。



柯文哲說，民眾黨期望能與中國國民黨能繼續協商，但不要要求民眾黨讓6%，直接投降，這樣他沒辦法跟支持者交代。讓3%支持者都已經氣得義憤填膺了，讓6%他無法說服。要他讓6%太奇怪了，國民黨要別人讓6%作為合作基礎，國民黨到大選也贏不了。



中國國民黨、台灣民眾黨、馬英九推派的3位民調專家昨晚漏夜開會，檢視11月7日至17日民調結果，三方從昨晚9點歷經逾5個半小時漫長討論，三方共識為採計6份民調，但最終在柯文哲同意禮讓誤差範圍，藍白代表解讀不同。民眾黨主張誤差範圍值為3%，國民黨則認為誤差範圍為正負3%，等於要民眾黨讓6%，結果仍沒有共識，最後民眾黨代表關智宇拒絕簽名。



柯文哲18日上午在馬英九基金會公布結果後，召開記者會回應。



柯文哲表示，這半年來，無論如何，民進黨2024參選人賴清德都有30%支持度，在野不整合很容易輸掉，我們要考慮人民的期望。從半年前國民黨主動提出藍白合的要求，而這半年來只要是一比一，柯文哲對賴清德大部分都贏，國民黨2024參選人侯友宜對賴清德大部分都輸。

