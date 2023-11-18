習近平會見日本首相岸田文雄

當地時間11月16日下午，國家主席習近平在舊金山會見日本首相岸田文雄。（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，當地時間11月16日下午，國家主席習近平在舊金山會見日本首相岸田文雄。



兩國領導人重申恪守中日四個政治文件的原則和共識，重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



習近平指出，今年是中日和平友好條約締結45周年，條約以法律形式確立了中日和平、友好、合作的大方向，成為兩國關係史上的里程碑。45年來，在包括條約在內的中日四個政治文件指引下，兩國關係儘管歷經風雨，但總體保持發展勢頭，給兩國人民帶來福祉，也為促進地區和平、發展、繁榮發揮了積極作用。當前國際形勢變亂交織，風險挑戰層出不窮，中日和平共處、世代友好、互利合作、共同發展，符合兩國人民根本利益。當前，中日關係正處於承前啟後的關鍵時期，雙方應該順應時代潮流，把握正確方向，本著“以史為鑒、開辟未來”的精神，保持邦交正常化初心，客觀理性看待彼此發展，樹立積極友善相互認知，建設性管控矛盾分歧，將“互為合作夥伴、互不構成威脅”的政治共識體現到具體政策和實際行動中。



習近平強調，歷史、台灣等重大原則問題關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。中日經濟利益和產業鏈供應鏈深度交融，搞“小院高牆”“脫鈎斷鏈”對誰都沒有好處。中國正在推進高質量發展和高水平對外開放，將給包括日本在內的世界各國帶來前所未有的機遇。雙方應該深化合作、相互成就，切實維護全球自由貿易體系，實現更高水平的互利雙贏。兩國應立足更高站位、秉持更廣闊視野，弘揚以和平、合作、包容、融合為核心的亞洲價值觀，踐行真正的多邊主義，弘揚開放的區域主義，推動區域一體化進程，共同應對全球性挑戰。



習近平指出，日本福島核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益。日方應該嚴肅對待國內外合理關切，本著負責任和建設性的態度妥善處理。



岸田文雄表示，值此日中和平友好條約締結45周年的重要契機，兩國人民深切追思兩國老一輩領導人在廣泛領域為推動日中友好關係發展作出的努力。當前國際社會處於歷史性轉折點，日方希望著眼未來，同中方加強高層溝通對話，增加兩國關係積極因素，堅持和平共處。日方無意同中國“脫鈎斷鏈”，希望繼續推動民間往來和人文交流，深化數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老等各領域務實合作。日方將繼續致力於走和平發展道路，堅持日中聯合聲明處理台灣問題的立場沒有絲毫改變。

