習近平出席亞太經合組織領導人非正式對話會

當地時間11月16日中午，國家主席習近平在舊金山出席亞太經合組織領導人同東道主嘉賓非正式對話會暨工作午宴。（來源：新華社） 中評社北京11月18日電／據新華社報導，當地時間11月16日中午，國家主席習近平在舊金山出席亞太經合組織領導人同東道主嘉賓非正式對話會暨工作午宴。



習近平指出，可持續發展是解決當前全球性問題的“金鑰匙”。近年來，亞太經合組織深入落實2040年布特拉加亞願景，大力實施《生物循環綠色經濟曼谷目標》，為全球綠色和可持續增長作出積極貢獻。當前形勢下，我們要進一步凝聚共識，聚焦行動，為全球可持續發展事業注入更大動力。



一是加快落實聯合國2030年可持續發展議程。將發展牢牢置於全球議程的中心位置，打造人人重視發展、各國共謀合作的政治共識。中方提出全球發展倡議，為推動國際社會形成合力、解決發展赤字作出了積極努力。



二是打造綠色發展轉型新路徑。推動能源、產業、交通運輸結構轉型升級，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，統籌推動勞動力公正轉型和高質量就業，構建經濟與環境協同共進的地球家園。



三是凝聚全球應對氣候變化合力。維護《聯合國氣候變化框架公約》在全球氣候治理中的主渠道地位，堅持共同但有區別的責任原則，結合各自國情科學制定氣候目標。解決好發展中國家在資金、能力建設和技術轉讓方面的關切，促進《公約》及《巴黎協定》全面有效落實。



習近平強調，中國深入貫徹新發展理念，推動經濟社會全面綠色低碳轉型，為共建人與自然和諧共生的地球家園持續作出中國貢獻。中國推動綠色“一帶一路”建設，將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，通過應對氣候變化南南合作專項資金，支持廣大發展中國家提升能力建設。中國願同各方一道攜手努力，為構建全球發展共同體、打造清潔美麗世界作出更大貢獻！



會議由美國總統拜登主持，議題為“可持續、氣候和公正能源轉型”。



王毅參加會議。