柯：24日前充滿驚喜　歡迎馬英九再見證

民眾黨主席、2024參選人柯文哲召開記者會，左為柯競辦總幹事黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電（記者 鄭羿菲）藍白整合民調仍無法達成共識，馬英九基金會執行長蕭旭岑表達“曾致電中國國民黨主席朱立倫詢問15日的共識，朱強調民調統計誤差就是正負3%”。台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲18日表示，朱要不要明明白白的告訴台灣人民，國民黨希望民眾黨讓6%？朱敢嗎？



媒體問及後續政黨協商的態度，是否再請馬英九見證？柯文哲強調，馬英九要見證，他當然歡迎，至於下一次談的話，一定是黨對黨一組人談，他一定不要1個人跟國民黨談了。柯語畢，立刻引來現場支持者一片笑聲。柯補充說，他實在太容易說，“好啦、好啦、好啦”，這是他的口頭禪，就被人家框走了。



至於民眾黨19日將在新北市板橋舉辦誓師大會，會否按照預定公布副手人選？柯文哲開玩笑說，登記的最後一天是24日，今年的選舉實在是充滿驚喜，到24日下午5點前，什麼都有可能。柯接著正色強調，今天到23日還有5天的時間，若要做一份正正當當的民調還是可以。



中國國民黨、台灣民眾黨、馬英九推派的3位民調專家昨晚漏夜開會，檢視11月7日至17日民調結果，三方從昨晚9點歷經逾5個半小時漫長討論，三方共識為採計6份民調，但最終藍白雙方在誤差範圍認定是3%還是6%，結果仍無共識。



柯文哲18日上午在馬英九基金會公布結果後，召開記者會回應。



柯文哲表示，朱立倫要不要出來明明白白的告訴台灣人民，國民黨希望民眾黨讓6%？要不要出來講？朱就明明白白出來講說，國民黨需要民眾黨讓6%，朱敢嗎？他跟朱都是教授，不要太奇怪啦！

