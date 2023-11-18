民調9份剔除3份　柯文哲：都有科學基礎

民眾黨主席、2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月18日電（記者 鄭羿菲）藍白整合民調仍無法達成共識，其中民調採計6份，剔除3份，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲18日表示，採不採計都有科學基礎，網路民調一定不可靠，特殊會員民調當然也不可靠。他一開始就要求，大家要把原始資料拿出來以供查核，真的要做民調應該是如此。不然17日下午還丟了好幾個出來，痕跡實在太明顯了。



國民黨、民眾黨、馬英九推派的3位民調專家昨晚漏夜開會，檢視11月7日至17日民調結果，三方從昨晚9點歷經逾5個半小時漫長討論，三方共識為採計6份民調，但最終藍白雙方在誤差範圍認定是3%還是6%，結果仍無共識。



柯文哲18日上午在馬英九基金會公布結果後，召開記者會回應，柯文哲競選總幹事黃珊珊、求真民調公司總經理關智宇、柯辦發言人陳智菡、民眾黨“立委”賴香伶等人出席。



關智宇解釋道，排除純市話民調，是因為根據通訊傳播委員會（NCC）公布的資料，台灣廣義手機族（使用市話加手機，及僅使用手機）已有51.1%。若僅做市話民調，無法涵蓋最多的台灣民眾，手機抽樣也是近年民調機構接受的方法。但國民黨不接受，當下就暫時擱置。



關智宇說，剔除的三份民調，其中一份是要成為會員才會寄簡訊，受訪者不符“被動且隨機”、一份《東森新聞》公布的民調，60歲以上民調高達51%，年輕族群佔比非常少，調查結構非常偏頗。另一份好好聽傳媒發布的民調內容並不完整，並未交代樣本。而這三放民調國民黨都堅持應納入，最後暫時擱置，這是昨晚無法達成共識的原因。

