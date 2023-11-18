朱立倫：今早5點開始聯絡　希望藍白盡快談

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月18日電（記者 張嘉文）藍白合政黨協商雙方陣營昨晚間進行民調專家會議，經過5個半小時的討論後因對“誤差範圍”認知沒有達成共識，擇期再議。中國國民黨主席朱立倫今天表示，他昨晚一直和民調專家會議保持連繫直到今天凌晨2點多，清晨5點多就已在聯絡各方朋友，希望儘快促成雙方（指藍白）坐下來談。



馬英九基金會今日上午10點召開“公佈兩黨協商結論之民調檢視結果”記者會，但因雙方對誤差範圍的認知完全不同，一來一回影響所及是5比1和3比3的極大差別，究竟藍白誰正誰副，尚未達成共識。



朱立倫隨後在11時召開“國民黨回應藍白協商”記者會，親自對外界說明。朱立倫強調，在總共9份民調中，“侯柯配”與“柯侯配”的比較應該是8比1，但民眾黨堅持不採用其中3份民調，3位民調專家把這3份先擺在一邊。而另外6份民調，按照民眾黨堅持以正負1.5%決定，“侯柯配”與“柯侯配”是3比3，但學者專家根據統計誤差認定，結果應該是5比1，過程中他有通過2次電話瞭解狀況，但可惜昨晚無法連絡到柯文哲本人，民眾黨的專家也沒有簽字。



他說，根據統計誤差“侯柯配”與“柯侯配”是5比1，這應該是初步共識，至於保留意見就是民眾黨要求正負1.5%，這時候才會變成3比3，而國民黨保留的部分則是9份民調應該全部採計。

