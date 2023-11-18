亞太經合組織第三十次領導人非正式會議閉幕

中評社北京11月18日電／據新華社報導，亞太經合組織第三十次領導人非正式會議17日在美國舊金山莫斯科尼中心閉幕。會議發表了《2023年亞太經合組織領導人舊金山宣言》。宣言強調，亞太經合組織必須利用技術和經濟進步，繼續釋放本地區的巨大潛力和活力，促進經濟增長，應對包括氣候變化在內的所有環境挑戰。



本次會議由美國總統拜登主持，主題為“為所有人創建強韌和可持續未來”。



宣言稱，亞太經合組織致力於對世界貿易組織進行必要改革，增強其各項職能，包括著眼於2024年前恢復全面、運轉良好、所有成員可參與的爭端解決機制開展相關討論。



宣言說，亞太經合組織強調致力於以市場驅動方式推進區域經濟一體化，包括推進亞太自由貿易區議程。為此，亞太經合組織將加強能力建設和技術合作，支持本組織經濟體參與地區全面和高質量發展事業。



宣言表示，亞太經合組織將繼續致力於營造公平競爭的良好貿易投資環境，保持市場開放，解決供應鏈中斷問題，包括推進安全、有競爭力、強韌、可持續和開放的供應鏈，打造可預測、有競爭力和數字聯通的亞太。



宣言說，亞太經合組織各經濟體需要加大力度，在考慮最新科學發展和不同國情的基礎上，通過各種途徑加快清潔、可持續、公正、可負擔、包容性的能源轉型，實現到本世紀中葉左右全球溫室氣體淨零排放／碳中和。



明年秘魯將接任亞太經合組織輪值主席。秘魯總統博魯阿爾特17日表示，期待2024年繼續推進男女平等，在政治、社會和就業領域給予婦女尊重，同時鼓勵年輕人和兒童更多參與發展進程。