國際大會呼籲結核病防治“不讓任何人掉隊”

中評社北京11月18日電／據新華社報導，2023年世界肺部健康大會15日至18日在法國巴黎舉行。大會主題為“將證據轉化為實踐”，呼籲各國將肺部健康相關研究成果轉化為實際應用，並制定基於科學證據的公共衛生政策，在終止結核病流行的過程中，不讓任何人掉隊。



會議期間，與會者主要對耐藥結核病的最新治療方案、結核潛伏感染者和亞臨床結核病患者的篩查、兒童結核病的預防與治療等問題展開交流與討論。



會議主辦機構、國際防癆和肺病聯合會主席蓋伊·馬克斯呼籲，應在全球範圍內針對結核病防治採取行動。“我們必須繼續擴大結核病的診療範圍，通過深化研究、創新和教育，確保在努力終止結核病流行的過程中，不讓任何人掉隊。”



比爾及梅琳達·蓋茨基金會結核病項目組副主任錢秉中對記者表示，結核病在低收入群體中的發病率較高，“因病致貧和因病返貧”以及“因貧致病”的現象突出。各國應持續推進結核病防治，積極投入研發並採用人工智能輔助診斷等新技術、新手段，重點加強結核病患者的早期發現和干預，以有效阻斷結核病傳播，早日實現消除結核病的全球目標。



結核病是全球最致命的傳染病之一。世界衛生組織日前發布的《2023年全球結核病報告》指出，2022年全球約有130萬人死於結核病，國際社會仍須作出更多防治努力。



