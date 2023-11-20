邱世卿：大陸山東號穿越台海釋出多重訊號

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月20日電（記者 方敬為）大陸解放軍山東號航空母艦日前完成台灣東南海域“海、空遠海長航”訓練，北返穿越台灣海峽，引發討論。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，山東號穿越台海是反映美國眾議院前議長佩洛西去年8月訪台後的兩岸情勢，因為美中之間與兩岸之間的默契已打破，中國大陸以更為強勢的方式宣示主權，未來類似情況只會更多，並成為常態。



邱世卿提到，山東號這次演訓除了宣示兩岸主權，也在過程中釋放解放軍航母戰鬥群的作戰能力已達到程度水準，有多重戰略目的。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發以及暨南國際大學兵棋課程兼任講師，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



針對山東號演訓北返的航道經過台灣海峽，邱世卿表示，解放軍未來將台灣海峽當成正常航道，甚至視為解放軍海軍、海警船的巡邏區域，都是可預見的情景，卻無可奈何，這是美國眾議院前議長佩洛西去年8月訪問台灣之後，台灣必須要付出的代價。



邱世卿指出，佩洛西訪台之後，包括整個西太平洋區域，整個印太區域的形勢都產生變化，由於美國與中國之間的默契被打破，中國大陸必須要用更強硬的方式來宣示兩岸事務的主權，維護國家利益，所以台海兩岸之間的默契同樣被破壞，“海峽中線”消失了。



邱世卿提到，很多學者專家可能認為山東號穿越台海的航行路線不尋常，但台灣方面可能要及早適應，他研判，未來解放軍航母經過台灣“海峽中線”，甚至越過“海峽中線”以東都將成為常態，北京藉此宣示台海是中國內海，相關主權捍衛的舉措相當明確。