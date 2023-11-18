“里約三公約”主席國共同發布聯合聲明

中評社北京11月18日電／據新華社報導，近日，中國作為《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（CBD COP15）主席國，與《聯合國防治荒漠化公約》第十五次締約方大會（UNCCD COP15）主席國科特迪瓦、《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（UNFCCC COP27）主席國埃及共同發布了《〈聯合國防治荒漠化公約〉〈生物多樣性公約〉〈聯合國氣候變化框架公約〉締約方大會主席聯合聲明》。



這是生態環境部17日發布的消息。



生態環境部部長黃潤秋作為CBD COP15主席簽署聯合聲明並發表視頻致辭。黃潤秋表示，氣候變化、生物多樣性喪失、土地退化與荒漠化加劇，給人類生存與發展帶來嚴峻挑戰。這些挑戰在成因和應對措施上密切關聯，需要國際社會協同應對。近年來，“里約三公約”相關締約方大會先後達成土地退化零增長目標、《巴黎協定》、“昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架”等一系列雄心勃勃的里程碑成果，為全球協同應對土地、氣候和生物多樣性問題提供了契機和平台。全面有效落實這些成果，推動實現聯合國2030年可持續發展目標，是各締約方當前的首要任務。



黃潤秋呼籲各締約方根據公約授權和任務規定，努力推進公約在土地、氣候和生物多樣性等方面的各項目標，共同構建人與自然生命共同體，確保人類和地球的可持續未來。



據瞭解，《生物多樣性公約》和《聯合國防治荒漠化公約》《聯合國氣候變化框架公約》被並稱為“里約三公約”，是30多年前在巴西召開的聯合國環境與發展大會上通過的，為全球生態環境保護奠定了思想和行動基石。



