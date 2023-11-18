柯妻陳佩琪嗆國民黨打給賴清德　賴讓柯就讓

民眾黨主席、2024參選人柯文哲與妻子陳佩琪（前排）。（陳佩琪Peggy臉書） 中評社台北11月18日電／藍白合卡關！藍白雙方在誤差範圍認定是3%還是6%，結果仍無共識。台灣民眾黨代表拒絕簽字時，各方始終聯繫不上民眾黨主席、2024參選人柯文哲。有人質疑“關鍵協商談判時刻，柯文哲為何不接前線談判幕僚電話？對此，柯文哲妻子陳佩琪18日打破沈默，說明柯將手機關靜音的原因，並嗆國民黨“叫他們先打給賴清德啦！賴清德同意讓他們六趴，我們就讓了”。



中國國民黨、台灣民眾黨、馬英九推派的3位民調專家昨晚漏夜開會，檢視11月7日至17日民調結果，三方從昨晚9點歷經逾5個半小時漫長討論，三方共識為採計6份民調，但最終藍白雙方在誤差範圍認定是3%還是6%，結果仍無共識。



根據台媒報導，民眾黨主席柯文哲媽媽何瑞英18日為兒子抱屈，她表示對國民黨主席朱立倫說法很不滿，要柯讓3%已經很大量(度)，為何還要變6%實在是“吃人夠夠”，認為不需要再協商下去，乾脆“大家分開選，各自承擔”。



以無黨籍參選新竹市“立委”的民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭18日也發出聲明表示，在這幾天大家可以看到，柯文哲始終將人民福祉放前面，甚至願意做出退讓。而一個百年泱泱大黨卻沉淪到需要小黨讓分，3%不夠還要求讓6%。即使順利侯柯配，難道還要要求民進黨賴蕭讓分嗎？國民黨如此忽視政黨輪替的主流民意，為此感到遺憾。



陳佩琪臉書全文如下：



星期三中午看到先生簽的協定，我告訴自己，那是他的政務，太太無權置喙，不可干預，也不能說什麼，直到前天記者一直來電詢問，覺得有點困擾，於是乾脆發個長文說明自己的感想。



本來事情告一段落，就該收筆了，今天再度發文是覺得又被騷擾到了，但這回不是記者，是電話鈴聲…

