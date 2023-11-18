OpenAI首席執行官奧爾特曼被解雇

中評社北京11月18日電／美國人工智能公司“開放人工智能研究中心”（OpenAI）17日在官網發佈公報說，薩姆·奧爾特曼辭去首席執行官一職並退出董事會，公司首席技術官米拉·穆拉蒂擔任臨時首席執行官。



新華社報導，公報說，奧爾特曼離職是董事會經審議後做出的決定。董事會認為“他在與董事會的溝通過程中沒有始終保持坦誠，妨礙了董事會履行職責的能力”。董事會不再相信他有能力繼續領導OpenAI。



公報同時宣佈，與奧爾特曼同為OpenAI創始人的格雷格·布羅克曼辭去董事會主席一職，但將繼續擔任公司職務。



奧爾特曼沒有對公報內容置評。在公報發佈後，奧爾特曼在X（原推特）平台上發帖表示：“我很喜歡在OpenAI的時光。這（段經歷）對我個人而言具有變革性意義，希望對世界也帶來了一些改變。”不久後布羅克曼轉發了奧爾特曼的帖子，並表示他也將辭去公司職務。



OpenAI成立於2015年，起初為一家非營利組織，後改為公司。OpenAI的創始人包括奧爾特曼、布羅克曼以及埃隆·馬斯克等人，馬斯克2018年離開了這家公司。該公司大約一年前推出的大語言模型ChatGPT掀起了生成式人工智能的熱潮，奧爾特曼也成為科技界風雲人物。